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13:13, 16 мая 2024Силовые структуры

ФСБ пресекла попытку россиянки профинансировать международных террористов

31-летняя жительница Ингушетии планировала перевести деньги террористам в Сирии

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники УФСБ по Северной Осетии пресекли попытку 31-летней жительницы Ингушетии выступить посредником при передаче денег членам международных террористических организаций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным правоохранителей, женщина планировала получить деньги от жительницы Ирафского района Северной Осетии, чтобы перевести их членам международных террористических организаций, находящихся на территории Сирии. Таким образом, девушка намеревалась финансировать террористов.

Ей объявлено официальное предостережение о недопустимости содействия террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности в отношении 37-летней жительницы столицы за перевод 400 тысяч рублей.

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      Анна Габай
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