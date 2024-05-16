В Тбилиси заявили о пыпытках совершить переворот в Грузии

Мэр Тбилиси Каладзе: внешние силы пытаются совершить переворот в Грузии

Внешние силы пытаются совершить переворот в Грузии, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, другие страны хотят, чтобы в Грузии произошла революция. Он отметил, что очень много иностранцев прибыли в Грузию «прямиком на акцию». «Это не дружба, это враждебность и попытка внедрения поляризации в стране», — укаазал мэр.

Он задал вопрос, какое бы отношение было к Тбилиси, если министр иностранных дел прибыл в Ереван и принял участие в митинге оппозиции.

Ранее стало известно, что на митинге против закона об иноагентах, который проходит у парламента Грузии в Тбилиси, выступили немецкий и литовский депутаты Михаэль Рот и Жигимантас Павиленис.

