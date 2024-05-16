МИД России заявил о надежде на возвращение Армении в строй ОДКБ

МИД России заявил, что у Армении в ОДКБ надежные союзники

У Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть надежные союзники. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, передает ТАСС.

«Россия и Армения являются надежными союзниками в ОДКБ, несмотря на различные высказывания, надеюсь, мы преодолеем этот момент, и наши армянские союзники, являющиеся членами ОДКБ, не заявивишие о выходе или разрыве, снова будут в едином строю», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Армения в 2024 году не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ. Как уточнялось, Ереван не станет присоединяться к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ на 2024 год».