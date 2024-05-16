МИД России заявил об осознании Западом рисков конфискации российских активов

МИД России: Запад начал взвешивать риски изъятия российских активов

На Западе начали осознавать потенциальные риски ответных мер со стороны Москвы в случае конфискации российских активов и передачи их Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, его слова передает РИА Новости.

«Здравомыслящие политические круги Запада начали взвешивать все риски, в том числе для самих себя, а также риски ответных мер с нашей стороны», — сообщил дипломат.

По словам Панкина, США и страны Европейского союза (ЕС) «ведут широкую дискуссию» об изъятии замороженных российских активов и их передаче в распоряжение Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия считает это нарушением международного права.

8 мая послы стран Евросоюза согласовали процедуру изъятия доходов от реинвестирования российских активов для оказания военной помощи Украине. Европейская комиссия таким образом планирует собрать от двух до трех миллиардов евро в этом году, при этом 90 процентов собранных средств планируется потратить на закупки оружия для Киева.