Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:42, 16 мая 2024Мир

МИД России заявил об осознании Западом рисков конфискации российских активов

МИД России: Запад начал взвешивать риски изъятия российских активов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На Западе начали осознавать потенциальные риски ответных мер со стороны Москвы в случае конфискации российских активов и передачи их Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, его слова передает РИА Новости.

«Здравомыслящие политические круги Запада начали взвешивать все риски, в том числе для самих себя, а также риски ответных мер с нашей стороны», — сообщил дипломат.

По словам Панкина, США и страны Европейского союза (ЕС) «ведут широкую дискуссию» об изъятии замороженных российских активов и их передаче в распоряжение Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия считает это нарушением международного права.

8 мая послы стран Евросоюза согласовали процедуру изъятия доходов от реинвестирования российских активов для оказания военной помощи Украине. Европейская комиссия таким образом планирует собрать от двух до трех миллиардов евро в этом году, при этом 90 процентов собранных средств планируется потратить на закупки оружия для Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      В Черном море обнаружили 11 направлявшихся к Крыму морских дронов ВМС Украины

      Еще четырех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оставили под арестом

      Учительнице подарили скидку на кремацию на профессиональный праздник

      Беременных женщин предостерегли от чрезмерного приема популярного витамина

      В США заявили о достижении Россией цели на Украине

      Одного из хирургов клиники Хайдарова отправили под домашний арест

      Стали известны новые подробности о расследовании дела о теракте в «Крокусе»

      Александр Емельяненко прошел курс реабилитации в Ингушетии

      Потолок школы в российском городе рухнул и чуть не придавил ученицу

      В Раде назвали реалистичные сроки вступления в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше