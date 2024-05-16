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19:11, 16 мая 2024Из жизни

Уставшая молодежь нашла утешение в камнях

В Южной Корее уставшие молодые люди стали заводить камни вместо питомцев

Фото: riis riiiis / Unsplash

Молодежь из Южной Кореи стала заводить камни вместо домашних питомцев. Об этом сообщает South China Morning Post.

Южная Корея считается одной из стран-чемпионов по количеству одиноких людей и трудоголиков. Выгорание и отсутствие партнера нередко приводит к появлению среди молодежи странных трендов. Одним из них стала мода среди уставших молодых людей покупать небольшие камни и использовать их как компаньонов или домашних животных.

Таким камни стоят 7,5 до 11 долларов за штуку (от 700 до 1000 рублей), и покупателями обычно становятся женщины от 20 до 30 лет. Владелицы дают камням имена, разговаривают с ними, одевают их, как если бы они были живыми существами. Некоторые даже делают камням массаж и макияж и находят утешение в общении с ними. Привлекательным аспектом камней для многих владельцев становится то, что они не требуют никаких усилий: их не нужно кормить или выгуливать.

Хозяйка камня по имени Ли, 30-летняя фармацевтка, считает, что у нее камень-девочка. Ли сделала для нее зимнее одеяло. «Иногда я жалуюсь своей подруге на то, какой утомительный день у меня был на работе», — сказала Ли в разговоре с журналистами.

«Есть какое-то чувство спокойствия, потому что я знаю, что этот камень претерпел немало изменений, прежде чем достиг своего нынешнего состояния», — рассказал 33-летний офисная работница из Сеула по имени Ку. Свой камень она назвала Банг-Банг-И, что означает «прыгающий от счастья». Ку кладет его в карман и берет с собой в спортзал или на прогулку.

Многие корейские поп-звезды, в том числе участники таких групп, как Seventeen и Enhypen, размещали в социальных сетях сообщения о своих необычных камнях-компаньонах.

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      Антонина Черташ
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