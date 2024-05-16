Уставшая молодежь нашла утешение в камнях

В Южной Корее уставшие молодые люди стали заводить камни вместо питомцев

Молодежь из Южной Кореи стала заводить камни вместо домашних питомцев. Об этом сообщает South China Morning Post.

Южная Корея считается одной из стран-чемпионов по количеству одиноких людей и трудоголиков. Выгорание и отсутствие партнера нередко приводит к появлению среди молодежи странных трендов. Одним из них стала мода среди уставших молодых людей покупать небольшие камни и использовать их как компаньонов или домашних животных.

Таким камни стоят 7,5 до 11 долларов за штуку (от 700 до 1000 рублей), и покупателями обычно становятся женщины от 20 до 30 лет. Владелицы дают камням имена, разговаривают с ними, одевают их, как если бы они были живыми существами. Некоторые даже делают камням массаж и макияж и находят утешение в общении с ними. Привлекательным аспектом камней для многих владельцев становится то, что они не требуют никаких усилий: их не нужно кормить или выгуливать.

Хозяйка камня по имени Ли, 30-летняя фармацевтка, считает, что у нее камень-девочка. Ли сделала для нее зимнее одеяло. «Иногда я жалуюсь своей подруге на то, какой утомительный день у меня был на работе», — сказала Ли в разговоре с журналистами.

«Есть какое-то чувство спокойствия, потому что я знаю, что этот камень претерпел немало изменений, прежде чем достиг своего нынешнего состояния», — рассказал 33-летний офисная работница из Сеула по имени Ку. Свой камень она назвала Банг-Банг-И, что означает «прыгающий от счастья». Ку кладет его в карман и берет с собой в спортзал или на прогулку.

Многие корейские поп-звезды, в том числе участники таких групп, как Seventeen и Enhypen, размещали в социальных сетях сообщения о своих необычных камнях-компаньонах.

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