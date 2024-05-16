Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:58, 16 мая 2024Мир

Москва выслала атташе по вопросам обороны при посольстве Британии

Россия выслала атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Москва в качестве ответной меры выслала атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

Отмечается, что 16 мая внешнеполитическое ведомство вызвало представителя британского посольства в Москве и выразило ему решительный протест из-за недружественного решения о высылке атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне.

«В ответ на указанное решение атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве А.Т. Когхилл объявляется "persona non grata". Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации», — говорится в тексте заявления.

Этим ответные меры со стороны России не ограничатся, подчеркивается в тексте. «О дальнейших ответных шагах инициаторы эскалации будут проинформированы», — добавили в МИД.

8 мая Великобритания выслала из страны российского военного атташе. Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что британские власти также намерены ввести ограничения на выдачу виз российским дипломатам.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска разбомбили штаб ВСУ в Харьковской области

      Французского баскетболиста отстранили от Олимпиады за выступление в России

      Россиянин заставил мужчину извиняться на камеру перед экс-любовницей и попался

      Россиянам раскрыли дешевые направления для пляжного отдыха

      Премьеру Польши начали поступать угрозы после покушения на Фицо

      Спасшая сестру из пасти крокодила женщина получит медаль от Карла III

      Зеленский рассказал премьеру Польши о поездке в Харьков

      Минобороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта зенитной бригады ВСУ

      В Эстонии допустили отправку войск на Украину

      В России ответили на слова Зеленского о вине всего мира в ситуации в Харькове

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше