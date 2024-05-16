Москва выслала атташе по вопросам обороны при посольстве Британии

Россия выслала атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании

Москва в качестве ответной меры выслала атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

Отмечается, что 16 мая внешнеполитическое ведомство вызвало представителя британского посольства в Москве и выразило ему решительный протест из-за недружественного решения о высылке атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне.

«В ответ на указанное решение атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве А.Т. Когхилл объявляется "persona non grata". Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации», — говорится в тексте заявления.

Этим ответные меры со стороны России не ограничатся, подчеркивается в тексте. «О дальнейших ответных шагах инициаторы эскалации будут проинформированы», — добавили в МИД.

8 мая Великобритания выслала из страны российского военного атташе. Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что британские власти также намерены ввести ограничения на выдачу виз российским дипломатам.