На Украине отменили бронь от мобилизации для работников технологических компаний

Министр экономики Украины отменила бронирование для технологических компаний

Приказ о бронировании от мобилизации сотрудников технологических компаний отменен, теперь по каждой компании будет приниматься отдельное решение. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России социальная сеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Решение было принято на фоне общественного резонанса, вызванного принятием приказа о бронировании от мобилизации компаний «Glovo», «Visa» и фирм с владельцами из США. Из всего списка компаний только одна имела связь с армией и разрабатывала системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники.