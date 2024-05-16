На Украине пожаловались на отсутствие брони от призыва для производителей дронов

Активист Стерненко: у производителей FPV-дронов на Украине нет брони от призыва

На Украине нет возможности бронирования от мобилизации для производителей FPV-дронов. На отсутствие брони от призыва пожаловался украинский активист Сергей Стерненко в социальной сети X.

«Все наши крупные поставщики не имеют бронирования специалистов. Сейчас вообще есть угроза, что мы не сможем производить "длинные" дроны, потому что одного из ведущих работников мобилизуют», — рассказал он.

Активист также подчеркнул, что вместо дронов в Вооруженные силы Украины стоит поставлять ставки.

Ранее Министерство экономики Украины забронировало от мобилизации сотрудников букмекерских контор.