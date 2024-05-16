На Украине заявили о возможности мобилизовать около 100 тысяч бойцов
Мобилизация с 25 лет позволит призвать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 100 тысяч военных. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ.
«Собеседники (…) прогнозируют, что решение о мобилизации с 25 лет может добавить в украинскую армию примерно 100 тысяч молодых бойцов», — пишет «УП».
Кроме того, источники издания, участвовавшие в заседаниях Ставки, утверждают, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный несколько раз напоминал президенту страны Владимиру Зеленскому о законе, снижающем мобилизационный возраст. Однако у лидера республики были сомнения, говорится в материале «УП». В результате Зеленский решил подписать документ из-за истощения войск.
2 апреля Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации до 25 лет. Ранее он составлял 27 лет. Украинский глава объяснил необходимость отправки молодых людей на фронт тем, что они лучше понимают современные технологии.