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11:57, 16 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о возможности мобилизовать около 100 тысяч бойцов

«УП»: мобилизация с 25 лет позволит призвать в ВСУ около 100 тысяч военных

Фото: Staff Sgt. Nicholas Moyte / Globallookpress.com

Мобилизация с 25 лет позволит призвать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 100 тысяч военных. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ.

«Собеседники (…) прогнозируют, что решение о мобилизации с 25 лет может добавить в украинскую армию примерно 100 тысяч молодых бойцов», — пишет «УП».

Кроме того, источники издания, участвовавшие в заседаниях Ставки, утверждают, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный несколько раз напоминал президенту страны Владимиру Зеленскому о законе, снижающем мобилизационный возраст. Однако у лидера республики были сомнения, говорится в материале «УП». В результате Зеленский решил подписать документ из-за истощения войск.

2 апреля Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации до 25 лет. Ранее он составлял 27 лет. Украинский глава объяснил необходимость отправки молодых людей на фронт тем, что они лучше понимают современные технологии.

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      Кристина Есикова
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