Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 16 мая 2024Наука и техника

На Западе допустили использование пикапов АГ-34 в зоне СВО

Army Recognition допустило применение российских пикапов АГ-34 в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Алексей Гарагашьян / YouTube

Российский тактический пикап АГ-34, который продемонстрировали на параде Победы в Туле, может появиться в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Использование этих машин в бою допустили в публикации западного издания Army Recognition.

«На параде в Туле был представлен новый тактический пикап AГ-34, оснащенный пулеметом, который, возможно, получит более широкое распространение в Вооруженных силах России и потенциально будет выполнять роль, аналогичную роли багги Desertcross 1000-3», — пишет издание.

Машину разработал Алексей Гарагашьян, который также работал над вездеходом «Шерп». В публикации предположили, что после модернизации АГ-34 может найти широкое применение в Российской армии.

Материалы по теме:
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023

АГ-34 создан на базе компонентов серийных грузовиков ГАЗ. Машина с двигателем ЯМЗ-534 мощностью 240 лошадиных сил может нести до трех тонн груза. Также АГ-34 может преодолеть брод глубиной два метра без дополнительной подготовки.

В апреле стало известно, что в Саратове создали линейку вездеходов «Ратибор», которые смогут оперативно доставлять бойцов и грузы по раскисшей пашне, пескам и пересеченной местности, где не пройдут более тяжелые машины.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Над Севастополем сбиты ракеты с кассетными боеприпасами

      Рита Ора снялась в трусах

      В ДНР заявили о дефиците военных ВСУ из-за больших потерь

      Российский госдолг стало сложно продать

      Россиян предупредили о маркетинговой уловке с омега-3

      Молдавский политик получил российский паспорт

      На Западе допустили использование пикапов АГ-34 в зоне СВО

      Россиянам рассказали о возможности не платить один вид налогов

      Россиянин описал придорожное кафе в Таджикистане словами «настоящий оазис»

      Полиция заинтересовалась дракой футболистов клуба «Енисей» с отдыхающими

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше