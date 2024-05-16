Нанесший серьезную травму 20-летнему футболисту ЦСКА игрок сделал заявление

Игрок «Зенита» Алип извинился перед вратарем ЦСКА Торопом за нанесенную травму

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) извинился перед вратарем ЦСКА Владиславом Торопом за то, что нанес ему серьезную травму.

«Я бы хотел от всей души пожелать ему здоровья. Очень сожалею и переживаю, что это произошло», — заявил футболист. Он добавил, что шел на мяч и не хотел намеренно причинить Торопу вред. Алип выразил надежду, что голкипер в скором времени сможет вернуться на поле.

15 мая Тороп получил тяжелую травму в полуфинальном матче Кубка России против «Зенита», в котором армейцы уступили команде из Петербурга в серии пенальти и вылетели из турнира. Переломы стали следствием столкновения головами с Алипом.

После этого Тороп рассказал, что не падает духом. При этом он добавил, что чувствует себя неважно.