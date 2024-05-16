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10:13, 16 мая 2024Спорт

Получивший двойной перелом вратарь ЦСКА рассказал о своем состоянии

Получивший двойной перелом вратарь ЦСКА Тороп заявил, что не падает духом
Владислав Тороп (в центре)

Владислав Тороп (в центре). Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Получивший двойной перелом костей лицевого черепа вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал о своем состоянии. Его слова приводит пресс-служба московского клуба.

«Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в Суперфинал. Ребята сегодня бились и друг за друга, и за меня — и я это ощущаю. Мы вместе всегда, всегда — ЦСКА», — отметил Тороп.

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что вратаря с большой долей вероятности ждет операция. «Самолетом его перевозить в Москву нельзя, речи об этом идти не может. Все будет хорошо, найдем лучших специалистов и все восстановим», — рассказал Безуглов.

Голкипер ЦСКА Тороп получил тяжелую травму в полуфинальном матче Кубка России против «Зенита», в котором армейцы уступили команде из Санкт-Петербурга в серии пенальти и вылетели из турнира. Переломы стали следствием столкновения головами с защитником «Зенита» Нуралы Алипом.

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      Илья Костин
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