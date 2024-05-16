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13:16, 16 мая 2024Мир

Нидерланды отказали российским дипломатам в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО

Захарова: Нидерланды отказали дипломатам России в аккредитации на конференцию

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Нидерланды отказали дипломатам из России в аккредитации на ежегодную конференцию ЮНЕСКО, которая стартовала 13 мая. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе выступления по случаю 70-й годовщины Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, передает ТАСС.

«Вопиющий пример [применения Западом конвенции в своих интересах] — открывшаяся 13 мая в Гааге международная конференция ЮНЕСКО "Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта" (...) Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу», — рассказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что ряд стран Запада не обеспечивают должную защиту российским дипломатам. Она подчеркнула, что «здравомыслящим людям в США и в других западных странах» стоит услышать Москву, так как нападения на российские дипломатические представительства осуществляются «на регулярной основе».

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      Максим Габриелян
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