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13:18, 15 мая 2024Мир

Захарова напомнила Западу о нападениях на российских дипломатов

Захарова: Запад не обеспечивает должную защиту российским дипломатам

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

США и ряд стран Запада не обеспечивают должную защиту российским дипломатам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

«Российской стороне остается лишь напомнить об обязанностях принимающей стороны обеспечивать безопасность находящихся на ее территории дипломатических представительств», — сообщила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что «здравомыслящим людям в США и в других западных странах» стоит услышать Москву, так как нападения на российские дипломатические представительства осуществляются «на регулярной основе».

Она добавила, что зачастую те, кто совершают нападения на сотрудников дипломатических представительств, остаются либо ненайденными, либо ненаказанными. В этом контексте Захарова напомнила о вооруженном нападении на дипломатическую миссию Кубы в Вашингтоне 30 апреля 2020 года.

В 2022 году был совершен ряд нападений на российские дипломатические учреждения. В их число входят провокации в Литве, Польше и Канаде.

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      Дарья Устьянцева
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