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18:05, 16 мая 2024Мир

Премьеру Польши начали поступать угрозы после покушения на Фицо

Премьер-министр Польши Туск рассказал об угрозах после покушения на Фицо
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министру Польши Дональду Туску стали поступать угрозы после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом глава польского правительства рассказал в соцсети X.

«Словаки своим примером показали нам, что нужно делать с Дональдом Туском», — показал одну из угроз польский политик, отметив, что таких сообщений было много.

Ранее в Сербии полиция задержала мужчину, угрожавшего президенту страны Александру Вучичу. Министр внутренних дел Ивица Дачич сообщил, что мужчина задержан полицией на 48 часов из-за угроз безопасности президента республики.

Словацкий премьер был ранен 15 мая в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик подошел к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов. Нападавший задержан.

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      Семен Александров
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