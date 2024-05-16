Премьеру Польши начали поступать угрозы после покушения на Фицо

Премьер-министр Польши Туск рассказал об угрозах после покушения на Фицо

Премьер-министру Польши Дональду Туску стали поступать угрозы после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом глава польского правительства рассказал в соцсети X.

«Словаки своим примером показали нам, что нужно делать с Дональдом Туском», — показал одну из угроз польский политик, отметив, что таких сообщений было много.

Ранее в Сербии полиция задержала мужчину, угрожавшего президенту страны Александру Вучичу. Министр внутренних дел Ивица Дачич сообщил, что мужчина задержан полицией на 48 часов из-за угроз безопасности президента республики.

Словацкий премьер был ранен 15 мая в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Политик подошел к собравшимся возле здания людям, после чего прозвучало несколько выстрелов. Нападавший задержан.