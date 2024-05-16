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09:43, 16 мая 2024Мир

В Сербии задержали мужчину за угрозы Вучичу

МВД: задержан мужчина, угрожавший президенту Сербии Вучичу
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters

В Сербии полиция задержала мужчину, угрожавшего президенту страны Александру Вучичу. Об этом сообщил министр внутренних дел Ивица Дачич, его слова приведены на сайте правительства.

«Из-за угроз безопасности президента республики полицией задержан на 48 часов Драган Миятович из Сомбора», — заявили в МВД Сербии.

Ранее президент Сербии заявил, что потрясен покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которого он назвал своим «большим другом».

В июне 2023 года Вучич сообщил, что ежедневно получает более 200 прямых угроз его жизни. Он подчеркнул, что привык к этому. «Я живу с этим, привык к этому, когда вы президент республики или заметный политический деятель, нужно научиться это терпеть», — заявил политик.

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      Елизавета Мытарева
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