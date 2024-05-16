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15:50, 16 мая 2024Силовые структуры

Мужчину задержали за экстремистские татуировки в российском городе

Суд в Сочи дал 10 суток ареста магаданцу за экстремистские татуировки на теле

Фото: РИА Новости

Суд в Сочи назначил десять суток административного ареста 48-летнему приезжему из Магаданской области за экстремистские татуировки на теле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, ранее судимый мужчина был задержан полицейскими на улице Загородной. Уточняется, что он ходил по городу с оголенным торсом, демонстрируя свои татуировки с изображением нацистской атрибутики и иной экстремистской символики.

Его признали виновным по части 1 статьи 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами») КоАП РФ.

Ранее в Челябинской области был задержан подозреваемый, который выстрелил в молодого человека на стадионе «Южный» в Миассе. Он доставлен в следственные органы.

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      Олеся Мицкевич
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