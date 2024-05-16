Певец Прохор Шаляпин опроверг слухи о занятии проституцией

Певец Прохор Шаляпин ответил на слухи о занятии проституцией в интервью журналистке Алене Жигаловой. Выпуск доступен на странице шоу «Алена, блин! Посидим» во «ВКонтакте».

Шаляпин заявил, что никогда не предлагал интим-услуги за деньги и не выкладывал анкету на соответствующем сайте. Артист также подчеркнул, что не стал бы оценивать секс с собой в 200 долларов за час, как было указано в фейковых новостях.

Певец назвал себя бесценным, но признал, что у каждого человека имеется своя стоимость. «Ну что, все карьеру построили за красивые глазки, за талант? Кто-то все равно там ночами свое берет за эти карьеры», — заявил он. Шаляпин также признался, что уважает «настоящих проституток», поскольку они честны.

Ранее Шаляпин раскрыл секрет своей привлекательности. Артист заявил, что для того, чтобы выглядеть ухоженным, необязательно тратить крупные суммы.