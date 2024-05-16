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14:58, 16 мая 2024Культура

Прохор Шаляпин ответил на слухи о занятии проституцией

Певец Прохор Шаляпин опроверг слухи о занятии проституцией

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Певец Прохор Шаляпин ответил на слухи о занятии проституцией в интервью журналистке Алене Жигаловой. Выпуск доступен на странице шоу «Алена, блин! Посидим» во «ВКонтакте».

Шаляпин заявил, что никогда не предлагал интим-услуги за деньги и не выкладывал анкету на соответствующем сайте. Артист также подчеркнул, что не стал бы оценивать секс с собой в 200 долларов за час, как было указано в фейковых новостях.

Певец назвал себя бесценным, но признал, что у каждого человека имеется своя стоимость. «Ну что, все карьеру построили за красивые глазки, за талант? Кто-то все равно там ночами свое берет за эти карьеры», — заявил он. Шаляпин также признался, что уважает «настоящих проституток», поскольку они честны.

Ранее Шаляпин раскрыл секрет своей привлекательности. Артист заявил, что для того, чтобы выглядеть ухоженным, необязательно тратить крупные суммы.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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