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13:20, 16 мая 2024Мир

Путин описал отношения с КНР фразой «русский с китайцем — братья навек»

Путин описал отношения с Пекином фразой «русский с китайцем — братья навек»

Фото: Li Xueren / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин описал отношения Москвы с Пекином фразой «русский с китайцем — братья навек». Слова российского лидера приводит ТАСС.

Перед началом концерта, посвященного 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, Путин процитировал песню 1940-х годов. Он отметил, что в одном из известных музыкальных произведений тех времен есть слова: «Русский с китайцем — братья навек».

«Именно в таком братском духе мы продолжим укреплять гармоничное российско-китайское партнерство», — заключил российский президент.

16 мая президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине. По итогу встречи они приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

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      Лина Пивоварова
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