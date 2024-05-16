Раскрыты детали пребывания арестованного кадровика из Минобороны в СИЗО

Кадровик МО Кузнецов находится на карантине в СИЗО, он не стал общаться с ОНК

Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, арестованный по подозрению в получении взятки, находится на карантине в СИЗО «Лефортово». Об этом «Ленте.ру» сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

По словам Мельникова, Кузнецов отказался от общения с членами столичной ОНК.

Ранее главный кадровик Минобороны обжаловал свой арест по делу о взятке. Он был заключен под стражу судом 14 мая.

Подробности его дела не раскрываются.

