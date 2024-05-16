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12:50, 16 мая 2024Силовые структуры

Раскрыты детали пребывания арестованного кадровика из Минобороны в СИЗО

Кадровик МО Кузнецов находится на карантине в СИЗО, он не стал общаться с ОНК

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, арестованный по подозрению в получении взятки, находится на карантине в СИЗО «Лефортово». Об этом «Ленте.ру» сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

По словам Мельникова, Кузнецов отказался от общения с членами столичной ОНК.

Ранее главный кадровик Минобороны обжаловал свой арест по делу о взятке. Он был заключен под стражу судом 14 мая.

Подробности его дела не раскрываются.

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      Олеся Мицкевич
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