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19:03, 16 мая 2024Экономика

17-летнего россиянина заподозрили в аферах с ремонтом квартир

В Удмуртии подростка подозревают в мошенничестве с ремонтом жилья

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В городе Воткинск республики Удмуртия произошла серия афер с ремонтом квартир. Детали произошедшего раскрывает пресс-служба местного управления МВД.

Пострадавшие встречали объявление о проведении ремонтных работ в интернете. Со специалистом заключался договор, но услуги обещали предоставить только после предоплаты. Получив деньги, ремонтник скрывался и переставал выходить на связь.

Таким образом, злоумышленнику удалось обмануть троих жителей Воткинска. Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей. Воткинцы обратились в полицию. Следствие вышло на 17-летнего горожанина. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подростку грозит пять лет колонии.

Ранее в Смоленской области лжеремонтник выманил у пенсионерки почти 60 тысяч рублей. Мужчина приехал к заказчице, произвел необходимые замеры и даже начертил план работ. Но, получив предоплату, исчез. Пожилых москвичей аферисты обманывали, обещая компенсировать расходы на ремонт за счет средств льготной программы. Преступники уходили с предоплатой либо оказывали услугу спустя рукава по завышенным расценкам.

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      Виктория Клабукова
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