Лжеремонтник лишил пенсионерку десятков тысяч рублей

В Смоленской области лжеремонтник выманил у пенсионерки 59 тыс. рублей

Мошенник выманил у пожилой жительницы Рославля Смоленской области 59 тысяч рублей. Аферист обещал сделать у нее дома ремонт, передает информационное агентство «О чем говорит Смоленск» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Инцидент произошел в феврале. Мужчина приехал к заказчице, произвел необходимые замеры и даже начертил план работ. За свои услуги он попросил предоплату. Хозяйка квартиры заплатила наличными, после чего ремонтник ушел и перестал выходить на связь.

Полиция разыскала злоумышленника: он признался, что успел потратить деньги на личные нужды. Как выяснилось, мужчину уже судили за мошенничество в соседней области. Возбуждено уголовное дело, аферисту грозит до пяти лет колонии.

Ранее серию аналогичных мошеннических действий зафиксировали в Москве. Аферисты вторгались в квартиры пенсионеров под предлогом осуществления ремонтных работ, обещая компенсировать расходы за счет средств льготной программы.