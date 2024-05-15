Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:34, 15 мая 2024Экономика

Лжеремонтник лишил пенсионерку десятков тысяч рублей

В Смоленской области лжеремонтник выманил у пенсионерки 59 тыс. рублей

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Мошенник выманил у пожилой жительницы Рославля Смоленской области 59 тысяч рублей. Аферист обещал сделать у нее дома ремонт, передает информационное агентство «О чем говорит Смоленск» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Инцидент произошел в феврале. Мужчина приехал к заказчице, произвел необходимые замеры и даже начертил план работ. За свои услуги он попросил предоплату. Хозяйка квартиры заплатила наличными, после чего ремонтник ушел и перестал выходить на связь.

Полиция разыскала злоумышленника: он признался, что успел потратить деньги на личные нужды. Как выяснилось, мужчину уже судили за мошенничество в соседней области. Возбуждено уголовное дело, аферисту грозит до пяти лет колонии.

Ранее серию аналогичных мошеннических действий зафиксировали в Москве. Аферисты вторгались в квартиры пенсионеров под предлогом осуществления ремонтных работ, обещая компенсировать расходы за счет средств льготной программы.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Советская «Волга», 15 соток и три квартиры. Что еще нашли у главного кадровика Минобороны, арестованного за взятку?

      Глухонемая россиянка ударила врача ножом за неудачное лечение восемь лет назад

      Для космонавтов создали дополнительные конечности

      В деле главного кадровика Минобороны появился новый поворот

      Обвинение просит суд о продлении ареста фигуранту по делу о теракте в «Крокусе»

      На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек в истории. Какие катаклизмы грозят Земле?

      Гособвинение запросило срок для перенесшего сердечный приступ ученого

      Израиль выступил против принятия Палестины в ООН

      ВСУ ударили из РСЗО по Донецку

      Ближайший соратник Кадырова подал в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше