Россиянин присвоил десять миллионов рублей субсидий и попался полиции

В КЧР задержали председателя сельхозкооператива за присвоение 10 млн рублей

Полицейские из Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) задержали 54-летнего председателя сельскохозяйственного кооператива, который присвоил субсидию на сумму десять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по КЧР.

По данным ведомства, это произошло в 2021 году. Подозреваемый обратился в государственное учреждение и предоставил документы для оформления субсидии за покупку сельхозтехники. Ему возместили затраты в размере десяти миллионов рублей, а чуть позже выяснилось, что никакой техники он не приобретал, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Приморском крае прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении 14 миллионов рублей в отношении бывшего главного врача Краевой клинической психиатрической больницы и жительницы региона.