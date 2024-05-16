Российская школьница пришла в ТЦ и родила

В Старом Осколе школьница родила в туалете торгового центра

В Старом Осколе Белгородской области школьница пришла в торговый центр (ТЦ) «Европа» и родила в туалете. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Белгород».

Как выяснило издание, врачи прибыли на место и забрали несовершеннолетнюю россиянку вместе с младенцем. Неравнодушным сотрудникам и посетителям ТЦ объявили, что девушка родила мальчика.

О состоянии матери и новорожденного сведений не поступало.

До этого сообщалось, что в Архангельске 15-летняя школьница родила в туалете торгового центра «Макси» на Московском проспекте и выбросила ребенка в лесу. Тогда в отношении несовершеннолетней россиянки и ее 18-летнего парня возбудили уголовное дело.

Еще раньше в Осташкове Тверской области 18-летняя студентка местного колледжа заколола новорожденного сына маникюрными ножницами.