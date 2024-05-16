Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:11, 16 мая 2024Ценности

Самбурская опубликовала фото в полупрозрачном платье

Российская актриса Настасья Самбурская показала фото в полупрозрачном платье

Фото: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном наряде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда сериала «Универ» предстала перед камерой, лежа на кровати на боку. При этом она показала фигуру в полупрозрачном корсетном платье без бретелей белого цвета. Кроме того, знаменитость надела черный бюстгальтер, который был виден из-под одежды.

В то же время артистка уложила волосы в прическу в стиле ретро, а также накрасила губы темной помадой и подчеркнула глаза черными стрелками.

Ранее в мае 40-летняя российская актриса Наталья Рудова снялась в расстегнутых мини-шортах.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные уничтожили 12 морских дронов ВСУ за один день. Все беспилотники направлялись в сторону Крыма

      Путин и Си Цзиньпин на закрытой встрече обсудили конфликт на Украине

      Блогерша увеличила губы и осталась с гниющей кожей

      Названа лучшая тренировка для возвращения молодости

      Турист упал с популярной достопримечательности в Гонконге и не выжил

      Врачи назвали полезный способ похудеть после праздников

      Шольц оценил вероятность переговоров с Путиным

      Женщин предупредили о последствиях уборки без перчаток

      На Украине заявили о разрушении оборудования в Трипольской и Змиевской ТЭС

      Россиянка сообщила полицейским о схроне с патронами и взрывчаткой в опоре дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше