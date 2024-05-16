Секс с мужем спас женщине жизнь

Секс с мужем спас британку от рака. Об этом пишет Daily Mirror.

52-летняя Мелани Беттеридж занималась сексом с 58-летним мужем по имени Филипп, когда он заметил что-то странное в области ее гениталий. Мужчина обратил внимание на то, что некоторые места вульвы Мелани были нетипичного цвета. Он сфотографировал их для жены. Она расплакалась, испугавшись, что это может быть симптомом серьезного заболевания, и отправилась к врачу.

Терапевт отправил Мелани в гинекологическое отделение. Там ей сказали, что это может быть рак вульвы. Мелани рассказала, что могла думать только о том, как рассказать об этом детям и умрет ли она. После нескольких анализов женщина с облегчением узнала, что у нее интраэпителиальная неоплазия вульвы — предраковое, медленно прогрессирующее доброкачественное образование. Врачи объяснили, что его необходимо просто удалить, однако, если бы Филип не обнаружил неоплазию, у Мелани развился бы рак. «Я чувствую себя невероятно удачливой, потому что мы заметили это так рано», — призналась женщина.

Мелани живет с Филиппом вместе уже 18 лет. Она призналась, что очень счастлива, что в их отношениях до сих пор есть секс. Женщинам, не состоящим в интимной близости с кем-то, она советует проверять состояние гениталий у гинекологов. «Это всего лишь одна-две минуты дискомфорта и неловкости. Ставьте свое здоровье на первое место», — посоветовала Мелани.

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