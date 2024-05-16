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23:20, 16 мая 2024Мир

Шойгу не хотели пускать в парламент Китая на переговоры Путина и Си Цзиньпина

«Ъ»: Шойгу не сразу пропустили в парламент на переговоры России и Китая в Пекине

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу не сразу пропустили на переговоры президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. Об этом сообщил корреспондент «Коммерсанта» («Ъ») Андрей Колесников.

«Господина Шойгу не хотели вообще пускать в Дом народных собраний. Организаторов чем-то не устроил его значок, дающий право на проход, когда речь идет о членах делегации», — указал он. Колесников отметил, что прежде, чем вопрос решился в пользу Шойгу, ему пришлось ждать в парламенте «не одну и не две минуты».

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддержит мирную конференцию по Украине, проведение которой одобрят и Киев, и Москва. Встреча лидеров двух стран прошла 16 мая. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в мире и на Украине.

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      Маргарита Пименова
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