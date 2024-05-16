Спецназ Росгвардии и ФСБ задержали иностранца за финансирование террористов

В Карелии спецназ Росгвардии задержал спонсора террористов

В Карелии спецназовцы Росгвардии оказали силовую поддержку сотрудникам ФСБ при задержании спонсора террористов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Бойцы ОМОН «Илвес» взяли иностранного гражданина, которого выявили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Спецслужбы установили, что он переписывался в социальных сетях с пользователями, связанными с международной террористической организацией. На свою банковскую карту иностранец собирал денежные средства от желающих и затем отправлял их террористам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о содействии в финансировании терроризма. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее 16 мая сообщалось, что сотрудники УФСБ по Северной Осетии пресекли попытку 31-летней жительницы Ингушетии выступить посредником при передаче денег членам международных террористических организаций.