Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:36, 16 мая 2024Экономика

Глава «Росатома» рассказал о последствиях запрета импорта урана из России в США

Глава «Росатома» Лихачев назвал теоретическим запрет импорта урана из РФ в США
Алексей Лихачёв

Алексей Лихачёв. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Закон о запрете импорта российского урана в США не вызовет никаких проблем. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

При этом он назвал сам закон теоретическим, потому что текущие формулировки предусматривают множество лазеек. Более того, американские компании уже начали подавать заявки на поставки сверх этого запрета или помимо него. Поэтому с точки зрения экономики сложностей решение Белого дома не создает.

Запрет вступит в силу с 12 августа текущего года. Он рассчитан на период до 1 января 2028 года. В Вашингтоне объяснили его стремлением укрепить энергетическую и экономическую безопасность страны.

В прошлом году американские компании купили в России уран на 1,2 миллиарда долларов, что стало максимумом с 2010 года и на 43 процента превысило показатель 2022-го. В целом доля России на глобальном рынке этого вида топлива составляет порядка 40 процентов.

О желании воспользоваться исключениями в вопросе импорта, которые допустили законодатели, уже заявила крупнейшая американская компания в области ядерного топливного цикла Centrus.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «На всех направлениях идет наступление». Шойгу рассказал о ситуации в зоне СВО и своих задачах на новом посту

      Бывший российский политик-трансгендер на Радоницу осознал себя мужчиной

      16 женщин обвинили гипнотизера Копперфильда в сексуальных домогательствах

      В Москве перестанут строить микроквартиры

      СКР предъявил заочное обвинение экс-замминистра обороны Украины Мехеду

      Володин порассуждал о большой войне с США и Европой

      Популярный российский блогер рассказал о разочаровании уехавших в США друзей

      Путин поблагодарил Китай за мирные инициативы по Украине

      Глава «Росатома» рассказал о последствиях запрета импорта урана из России в США

      В России десятки идущих вереницей после задержания мигрантов сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше