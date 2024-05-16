Глава «Росатома» рассказал о последствиях запрета импорта урана из России в США

Глава «Росатома» Лихачев назвал теоретическим запрет импорта урана из РФ в США

Закон о запрете импорта российского урана в США не вызовет никаких проблем. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

При этом он назвал сам закон теоретическим, потому что текущие формулировки предусматривают множество лазеек. Более того, американские компании уже начали подавать заявки на поставки сверх этого запрета или помимо него. Поэтому с точки зрения экономики сложностей решение Белого дома не создает.

Запрет вступит в силу с 12 августа текущего года. Он рассчитан на период до 1 января 2028 года. В Вашингтоне объяснили его стремлением укрепить энергетическую и экономическую безопасность страны.

В прошлом году американские компании купили в России уран на 1,2 миллиарда долларов, что стало максимумом с 2010 года и на 43 процента превысило показатель 2022-го. В целом доля России на глобальном рынке этого вида топлива составляет порядка 40 процентов.

О желании воспользоваться исключениями в вопросе импорта, которые допустили законодатели, уже заявила крупнейшая американская компания в области ядерного топливного цикла Centrus.