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18:10, 14 мая 2024Экономика

Госдеп назвал сроки действия запрета на поставки в США урана из России

Запрет на поставки в США урана из России начнет действовать 12 августа

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Госдеп США назвал 12 августа текущего года первым днем действия запрета на поставки в страну российского урана. Об этом сообщает РИА Новости.

В американском ведомстве уточнили, что утвержденные президентом США Джо Байденом ограничительные меры будут актуальны до 1 января 2028 года. Введение запрета в Белом доме ранее объяснили стремлением укрепить энергетическую и экономическую безопасность страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение властей США проявлением нечестной конкуренции, указав, что оно не повлияет критично на атомную отрасль России, которая является одной из передовых в мире.

Доля России на глобальном рынке этого вида топлива составляет порядка 40 процентов. В 2023 году американцы закупили российского урана на максимальные с 2010 года 1,2 миллиарда долларов, что на 43 процента больше соответствующих расходов в 2022-м.

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      Дмитрий Воронин
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