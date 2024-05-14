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13:26, 14 мая 2024Экономика

В Кремле прокомментировали запрет Байденом импорта российского урана

Песков о запрете США на импорт урана из России: тяжело с нами конкурировать
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение властей США о запрете на импорт урана из России проявлением нечестной конкуренции. Его комментарий приводит ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского президента, «американцам тяжело с нами конкурировать на международной арене», поэтому «они не гнушаются ничем, включая меры, которые бьют по всем нормам международной торговли».

Песков отметил, что такие шаги США не повлияют критично на атомную отрасль России, которая является одной из передовых в мире и продолжит развиваться.

Ранее Вашингтон проинформировал о подписании президентом США Джо Байденом закона о запрете на импорт урана из России, необходимость которого в Белом доме объяснили стремлением укрепить энергетическую и экономическую безопасность страны. В мае в «Росатоме» предупреждали, что запрет на поставки в США обогащенного урана из России носит разрушительный характер для рынка.

Доля России на глобальном рынке этого вида топлива составляет порядка 40 процентов. В 2023 году американцы закупили российского урана на максимальные с 2010 года 1,2 миллиарда долларов, что на 43 процента больше соответствующих расходов в 2022-м.

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      Дмитрий Воронин
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