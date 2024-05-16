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04:19, 16 мая 2024Мир

Трамп решил измотать Байдена двухчасовыми стоячими дебатами

Трамп считает, что дебаты с Байденом должны проходить стоя и длиться два часа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Curtis Means / Reuter

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что дебаты с нынешним американским лидером Джо Байденом должны длиться два часа. Об этом он рассказал в интервью радиоведущему Хью Хьюитту. Отмечается, что бывший хозяин Белого дома, предположительно, намерен измотать своего оппонента, настаивая на том, чтобы все это время они выступали стоя.

«Я думаю, нам нужно продержаться два часа, да», — подчеркнул Трамп, добавив, что дебаты должны проходить стоя, а не сидя.

15 мая Байден предложил Трампу провести дебаты в июне и сентябре, а также попросил Трампа помочь ему с выбором точных дат. Байден добавил, что экс-президент, по его сведениям, «свободен по средам».

До этого Трамп призывал нынешнего президента США провести дебаты в Вашингтоне, Белом доме или в Нью-Йорке.

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      Сергей Грехов
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