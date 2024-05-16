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18:00, 16 мая 2024Бывший СССР

В Эстонии допустили отправку войск на Украину

Эстонский депутат Стойческу: нужно обсудить размещение сил НАТО на Украине

Фото: Sergei Grits / AP

Любое размещение союзных сил на Украине должно быть совместным решением союзников по НАТО. Отправку войск альянса на Украину допустил депутат, председатель парламентской комиссии по гособороне Эстонии Калев Стойческу, пишет Postimees.

«Любое размещение союзных сил на Украине должно быть совместным решением союзников по НАТО, основанным на консенсусе или подавляющем большинстве как коалиции воли. Его необходимо тщательно обдумать и подготовить как последнее средство поддержки Украины», — сказал он.

Стойческу также отметил, что странам — членам альянса нужно обсудить возможность для размещения союзных сил на Украине в определенных местах для конкретных целей. Он напомнил, что в соответствии с принятым осенью 2023 года законом правительство страны может задействовать до 100 эстонских военнослужащих в миротворческой операции под руководством НАТО.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур опроверг информацию советника президента прибалтийской республики по вопросам национальной безопасности Мадис Ролла о планах отправки военных на территорию Украины. По его словам, в первую очередь странам Запада необходимо заниматься поставками оружия на Украину и обучением украинских военных в Польше.

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      Александр Курбатов
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