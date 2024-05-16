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19:05, 16 мая 2024Бывший СССР

В Харьковской области прозвучал взрыв

В Харьковской области произошел взрыв

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Харьковской области Украины в четверг, 16 мая, произошел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

«В Харьковской области прозвучал взрыв», — говорится в сообщении, опубликованном в 18:52. Информации о том, где произошли взрывы и пострадали ли какие-либо объекты, не приводится.

Кроме того, глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов призвал местных жителей пройти в укрытия. «Харьков и район: будьте в укрытиях!» — написал он в Telegram.

За несколько часов до этого также появлялись сообщения о взрывах в Харькове. Они произошли на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе.

Утром этого же дня стало известно, что в Харьков приехал и провел заседание ставки Владимир Зеленский. Политик признал, что харьковское направление остается крайне сложным для ВСУ, и отметил, что Киев будет усиливать находящиеся на нем подразделения.

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      Александр Курбатов
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