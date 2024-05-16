Зеленский рассказал премьеру Польши о поездке в Харьков

Зеленский созвонился с премьером Польши Туском

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Польши Дональдом Туском и рассказал ему о своей поездке в Харьков. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел телефонный разговор с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Рассказал ему о поездке в Харьков и ситуации на месте. В частности, о насущной потребности Украины в ПВО для защиты Харькова и других регионов», — написал он.

Политик также заявил, что поручил безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности между странами. Он также назвал Киев и Варшаву «историческими партнерами» и заявил, что документ должен быть «максимально амбициозным».

В четверг, 16 мая, Владимир Зеленский приехал в Харьков, где провел заседание ставки. Политик также признал, что харьковское направление остается крайне сложным для ВСУ, и отметил, что Киев будет усиливать находящиеся на нем подразделения.