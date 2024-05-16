В Китае допустили консультации Путина с руководством страны о судьбе мира

Центр «Тайхэ»: Путин может обсудить в КНР судьбу сегодняшнего мира

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай может провести консультации о судьбе сегодняшнего мира, заявил РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра« Тайхэ» Ван Цзайбан.

По его словам, российский лидер поговорит об этом с высшим руководством КНР. Кроме того, по мнению аналитика, стороны обменяются мнениями по вопросу урегулирования украинского кризиса.

Ван Цзайбан также допустил, что Пекин и Москва усилят стратегическую координацию по сдерживанию Вашингтона, который «изо всех сил старается продвигать политику прокси-войны, привнося хаос в мир».

15 мая президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания.

Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что Путин и Си Цзиньпин обсудят сотрудничество двух стран на площадках ООН и БРИКС.