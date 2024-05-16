Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:08, 16 мая 2024Мир

В Китае допустили консультации Путина с руководством страны о судьбе мира

Центр «Тайхэ»: Путин может обсудить в КНР судьбу сегодняшнего мира
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай может провести консультации о судьбе сегодняшнего мира, заявил РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра« Тайхэ» Ван Цзайбан.

По его словам, российский лидер поговорит об этом с высшим руководством КНР. Кроме того, по мнению аналитика, стороны обменяются мнениями по вопросу урегулирования украинского кризиса.

Ван Цзайбан также допустил, что Пекин и Москва усилят стратегическую координацию по сдерживанию Вашингтона, который «изо всех сил старается продвигать политику прокси-войны, привнося хаос в мир».

15 мая президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания.

Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что Путин и Си Цзиньпин обсудят сотрудничество двух стран на площадках ООН и БРИКС.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин впервые прилетел в Китай после переизбрания. Чему посвящен его визит в Пекин?

      В Китае допустили консультации Путина с руководством страны о судьбе мира

      Мужчина потребовал от беременной подруги пройти генетический тест и был высмеян

      В США рассказали о неожиданном «подарке» России

      Главы МЧС и Минстроя прибыли в Тюменскую область

      Арестованный в Приморье американец признал вину и помогает следствию

      Экипаж танка Т-90 подбил украинскую лодку в Херсонской области

      Россиянка описала пять особенностей жизни в Германии словами «у нас не поймут»

      В Минобороны назвали приоритетную цель в зоне спецоперации

      Стало известно об обстреле ВСУ мирных жителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше