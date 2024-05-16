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12:34, 16 мая 2024Мир

В НАТО призвали поставлять оружие Украине даже в ущерб себе

Глава комитета НАТО Бауэр: альянс должен помогать Украине даже в ущерб себе

Фото: Heiko Becker / Reuters

Члены НАТО должны помогать Украине вооружениями даже в ущерб себе и обязательствам перед альянсом, заявил глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр. Трансляция заседания доступна на официальном сайте НАТО.

«Необходимо делать выбор в пользу поставок Украине даже в ущерб стандартам альянса», — подчеркнул офицер.

В марте Бауэр заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО решен и страна точно будет членом альянса. По словам военного, Киев в любом случае станет членом организации вне зависимости от исхода конфликта.

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