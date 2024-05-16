В НАТО заявили о превосходстве России над Западом в оборонном производстве

Бауэр: оборонное производство России развивается быстрее, чем в Европе и США

Оборонное производство России развивается быстрее, чем в Европе и США. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, пишет Reuters.

Представитель Североатлантического альянса также признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в сложной ситуации на поле боя из-за задержек поставок оружия западными странами.

По словам Бауэра, начальник генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич проинформировал НАТО о ситуации на местах, которая остается «очень сложной».

В свою очередь, председатель Военного комитета альянса заверил украинскую сторону в том, что помощь «поступит как можно скорее».