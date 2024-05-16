Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:21, 16 мая 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского отвергли чужие планы урегулирования конфликта на Украине

В офисе Зеленского отвергли планы урегулирования конфликта, кроме украинского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве отвергли другие планы урегулирования конфликта на Украине, кроме собственного. Такие заявления сделал заместитель главы офиса президента Игорь Жовква, передает РИА Новости.

«Никаких других планов быть не может — ни китайских, ни каких-либо других. Война идет на территории Украины, а не на территории других стран», — заявил чиновник.

По его словам, Украина может учитывать предложения и рекомендации других стран и некоторые из них совпадают в украинскими.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров оценил мирную инициативу Китая по Украине, заявив, что она является реалистичной. Он отметил, что российская сторона готова начать разговор с Киевом, взяв за основу мирную инициативу КНР.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский провел заседание с генералами в Харькове. Российские военные ведут бои в 20 километрах от города

      Полковник отреагировал на слова Зеленского об условии потери Харькова

      МВД Словакии назвало стрелявшего в Фицо «волком-одиночкой»

      В Европе признали неспособность НАТО победить в конфликте на Украине

      Уничтожение росгвардейцами боевого дрона ВСУ с минами попало на видео

      На Украине отменили бронь от мобилизации для работников технологических компаний

      В Раде призвали Запад отправить подкрепления на Украину

      Герой России пошутил о своей награде на фоне подбитого танка и попал на видео

      Появились подробности увольнения всех сотрудников скорой из российской больницы

      Прохор Шаляпин ответил на слухи о занятии проституцией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше