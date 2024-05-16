В офисе Зеленского отвергли чужие планы урегулирования конфликта на Украине

В офисе Зеленского отвергли планы урегулирования конфликта, кроме украинского

В Киеве отвергли другие планы урегулирования конфликта на Украине, кроме собственного. Такие заявления сделал заместитель главы офиса президента Игорь Жовква, передает РИА Новости.

«Никаких других планов быть не может — ни китайских, ни каких-либо других. Война идет на территории Украины, а не на территории других стран», — заявил чиновник.

По его словам, Украина может учитывать предложения и рекомендации других стран и некоторые из них совпадают в украинскими.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров оценил мирную инициативу Китая по Украине, заявив, что она является реалистичной. Он отметил, что российская сторона готова начать разговор с Киевом, взяв за основу мирную инициативу КНР.