Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:50, 16 мая 2024Наука и техника

В России запустили испытания системы наблюдения за БПЛА

В России запустили испытания видимости БПЛА большой авиацией

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России запустили испытания видимости беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой авиацией. Об этом со ссылкой на гендиректора компании «Авиателекоминвест» Александра Игнатьева сообщает РИА Новости.

Наземная станция автоматического зависимого наблюдения АЗНВ 1090 ES позволит отслеживать беспилотные воздушные суда (БВС) и обеспечит безопасность полетов гражданской авиации по стандартам ICAO. Полученные станцией данные по протоколу Asterix cat21 передаются в систему «Небосвод». Ее тестирование началось на аэродроме Путилово под Санкт-Петербургом.

«Стандарт автоматического зависимого наблюдения АЗН-В 1090ES принят во всем мире для наблюдения за воздушными судами гражданской авиации», — подчеркнул Игнатьев.

В феврале заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» Дмитрий Савицкий сообщил, что концерн создал многопозиционную систему наблюдения за беспилотниками, радиолокационные станции системы наблюдения будут находиться в Томской, Тюменской и Самарской областях.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Над Севастополем сбиты ракеты с кассетными боеприпасами

      Популярный российский блогер рассказал о разочаровании уехавших в США друзей

      Путин поблагодарил Китай за мирные инициативы по Украине

      Глава «Росатома» рассказал о последствиях запрета импорта урана из России в США

      В России десятки идущих вереницей после задержания мигрантов сняли на видео

      Появились подробности плана диверсии на объекты системы ПВО в Керчи

      Москвичи бросились скупать квартиры в ипотеку

      В Грузии обвинили глав МИД стран ЕС в попытке свергнуть власть

      На Украине сотрудников букмекерских контор забронировали от мобилизации

      Восьмерым обвиняемым в нападении на «Крокус» захотели продлить арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше