В России запустили испытания системы наблюдения за БПЛА

В России запустили испытания видимости БПЛА большой авиацией

В России запустили испытания видимости беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой авиацией. Об этом со ссылкой на гендиректора компании «Авиателекоминвест» Александра Игнатьева сообщает РИА Новости.

Наземная станция автоматического зависимого наблюдения АЗНВ 1090 ES позволит отслеживать беспилотные воздушные суда (БВС) и обеспечит безопасность полетов гражданской авиации по стандартам ICAO. Полученные станцией данные по протоколу Asterix cat21 передаются в систему «Небосвод». Ее тестирование началось на аэродроме Путилово под Санкт-Петербургом.

«Стандарт автоматического зависимого наблюдения АЗН-В 1090ES принят во всем мире для наблюдения за воздушными судами гражданской авиации», — подчеркнул Игнатьев.

В феврале заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» Дмитрий Савицкий сообщил, что концерн создал многопозиционную систему наблюдения за беспилотниками, радиолокационные станции системы наблюдения будут находиться в Томской, Тюменской и Самарской областях.