Дэвис: Зеленский удивился, что под Харьковом нет оборонительных укреплений

Президент Украины Владимир Зеленский удивился отсутствию оборонительных укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive.

«Зеленский был уверен, что у них действительно очень хорошая оборона в Харьковской области. Я готов поспорить, что он был так же удивлен, как и Путин, что там ее не оказалось», — сказал он.

Эксперт отметил, что некоторые оборонительные позиции под Харьковом должны были построить в регионе на средства, выделенные США и Европейским союзом (ЕС), однако их так и не начали делать.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Россия достигла своей цели по уничтожению ВСУ в ходе специальной военной операции (СВО). Он подчеркнул, что российские военные смогли нанести удар не только по ВСУ, но и по НАТО, которая вложила сотни миллиардов долларов в помощь Киеву.