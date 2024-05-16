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18:30, 16 мая 2024Мир

В США заявили об удивлении Зеленского отсутствием укреплений ВСУ в Харькове

Дэвис: Зеленский удивился, что под Харьковом нет оборонительных укреплений
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский удивился отсутствию оборонительных укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive.

«Зеленский был уверен, что у них действительно очень хорошая оборона в Харьковской области. Я готов поспорить, что он был так же удивлен, как и Путин, что там ее не оказалось», — сказал он.

Эксперт отметил, что некоторые оборонительные позиции под Харьковом должны были построить в регионе на средства, выделенные США и Европейским союзом (ЕС), однако их так и не начали делать.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Россия достигла своей цели по уничтожению ВСУ в ходе специальной военной операции (СВО). Он подчеркнул, что российские военные смогли нанести удар не только по ВСУ, но и по НАТО, которая вложила сотни миллиардов долларов в помощь Киеву.

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      Семен Александров
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