В центре Белгорода прогремели взрывы

РИА Новости: в Белгороде прогремели шесть взрывов на фоне ракетной опасности

Серия взрывов прогремела в Белгороде а фоне ракетной опасности в ночь на четверг, 16 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в центре Белгорода произошли шесть взрывов. Кроме того, были слышны еще два. Предполагается, что эти взрывы прогремели на существенном расстоянии от центра Белгорода.

Вечером 15 мая над Белгородской областью были сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства.

На всей территории Белгородской области звучала сирена ракетной опасности. До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. В результате происшествия никто не пострадал.

