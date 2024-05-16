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19:32, 16 мая 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали полезный способ похудеть после праздников

Врач Трофимова: снижение в два раза потребления калорий помогает похудеть

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рекомендовали россиянам снизить в два раза уровень потребления калорий, чтобы избавиться от лишнего веса после майских праздников. Выпуск передачи, в котором медики назвали полезный способ похудеть, доступен на платформе «Смотрим».

Трофимова отметила, что восстановить форму после праздников помогает имитирующая голодание диета, которая подразумевает снижение в два раза уровня потребления калорий.

«Если средняя калорийность нашего питания — 1800 калорий, то можно абсолютно спокойно снижать ее в два раза, и питание наше должно быть не больше 900 килокалорий в день, но это должно быть в течение пяти дней еженедельно, зато в остальные дни месяца мы можем следовать своему обычному рациону питания», — объяснила врач.

Агапкин добавил, что имитирующая голодание диета является профилактикой сахарного диабета и слабоумия, имеет противовоспалительный эффект, а также продлевает жизнь. Медик рекомендовал в рамках диеты употреблять цельнозерновые продукты, отварную фасоль, низкокалорийные овощи, орехи, яйца и воду.

Ранее Агапкин назвал широко распространенным заблуждением мнение о том, что лимфодренажный массаж помогает похудеть.

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      Олег Давыдов
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