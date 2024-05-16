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18:33, 16 мая 2024Бывший СССР

ВСУ впервые применили бомбу GLSDB при обстреле Макеевки

В ДНР рассказали о первом применении ВСУ бомбы GLSDB при обстреле Макеевки

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые использовали бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB) при обстреле Червоногвардейского района Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов о военных преступлениях Украины (СЦКК).

«Вооруженные формирования Украины осуществили атаку населенного пункта Макеевка, а именно Червоногвардейского района. Впервые вооруженные формирования Украины применили по территории нашей республики дальнобойную ракету GLSDB», — указано в сообщении ведомства.

На месте обстрела были найдены соответствующие маркировки на фрагментах от модуля ракеты, которая могла быть выпущена из установок М142 HIMARS и М-270.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили над Крымом оперативно-тактические ракеты ATACMS.

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      Валентин Карант
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