Второго хирурга из клиники Хайдарова отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест до 14 июля хирурга Кадзаева из клиники Хайдарова

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест второго хирурга из клиники Тимура Хайдарова «Ай Кью Пластик» — Тамерлана Кадзаева, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Врач пробудет под домашним арестом до 14 июля с установлением определенных запретов. Ранее тот же суд отправил под домашний арест и 45-летнего заведующего отделением хирургии Илью Елагина.

По данным следствия, 16 февраля врачи сделали операцию по уменьшению желудка продюсеру и бизнесмену Петру Гаврилову, после которой тот был госпитализирован и скончался через несколько дней. Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, по результатам вскрытия была установлена прямая причинно-следственная связь между проводимой операцией и случившимся.