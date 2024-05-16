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17:19, 16 мая 2024Силовые структуры

Второго хирурга из клиники Хайдарова отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест до 14 июля хирурга Кадзаева из клиники Хайдарова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест второго хирурга из клиники Тимура Хайдарова «Ай Кью Пластик» — Тамерлана Кадзаева, подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Врач пробудет под домашним арестом до 14 июля с установлением определенных запретов. Ранее тот же суд отправил под домашний арест и 45-летнего заведующего отделением хирургии Илью Елагина.

По данным следствия, 16 февраля врачи сделали операцию по уменьшению желудка продюсеру и бизнесмену Петру Гаврилову, после которой тот был госпитализирован и скончался через несколько дней. Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, по результатам вскрытия была установлена прямая причинно-следственная связь между проводимой операцией и случившимся.

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      Олеся Мицкевич
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