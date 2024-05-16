Якутскому шаману Габышеву снова отказали в смягчении режима лечения

Суд Приморья снова отказал шаману Габышеву в переводе на мягкое лечение

Уссурийский районный суд отказал в переводе якутского шамана Александра Габышева в психбольницу общего типа. Об этом его адвокат Алексей Прянишников сообщил в своем Telegram-канале.

Таким образом Габышеву продлили принудительное лечение в психиатрической больнице специализированного типа. При этом, по словам адвоката, врачи-психиатры настаивали на переводе.

Шамана, шедшего в Москву, направили на принудительное лечение в июле 2021 года. На основании психолого-психиатрической экспертизы его признали невменяемым. Защита добивается его перевода в психбольницу общего типа, однако пока в этом отказывают.

