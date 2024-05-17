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01:01, 17 мая 2024Ценности

52-летняя телезвезда прикрыла на фото голую грудь долларами

52-летняя телезвезда Эрика Джейн прикрыла на фото голую грудь долларами

Фото: @davis.bates

Американская певица и актриса Эрика Джейн поделилась снимками в откровенном образе. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» опубликовала несколько фотографий. На одном фото она запечатлена голой в окружении мужчин, а на другом — позирует в трусах и топлес, прикрывая обнаженную грудь долларовыми банкнотами. При этом на всех кадрах у знаменитости распущены волосы.

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В качестве обуви телезвезда выбрала туфли черного цвета на каблуках, а макияж она предпочла в стиле smoky eyes.

В январе пользователи сети обругали бренд Miu Miu за фото дочери американской актрисы Миллы Йовович, модели Эвер Андерсон, в нижнем белье.

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      Карина Черных
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