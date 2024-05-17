Адвокат оценил осаду отдела полиции в Москве родственниками сбежавшей чеченки

Берман: действия полиции в Москве были неправомерны при осаде родней Заурбековой

Адвокат Даниил Берман заявил, что действия сотрудников полиции в Москве были неправомерными при осаде отдела родственниками 19-летней девушки Лии Заурбековой, уехавшей из Чечни из-за издевательств в семье. По его мнению, стражи правопорядка должны были выступить в пользу сбежавшей. Такой оценкой он поделился с порталом Msk1.ru.

Юрист пояснил, что если подано заявление о пропаже человека, полицейские обязаны заняться его поиском. Когда найдут, должны установить его личность и провести беседу. Берман подчеркнул, что в случае, когда человек, которого ищут, отказывается раскрывать информацию о своем местоположении, то оперативники не имеют права раскрывать данные о нем заявителям.

Правозащитник указал, что полицейские должны выяснить, все ли в порядке у человека, и взять расписку о том, хочет ли он делиться сведениями о местонахождении с заявителем. «В других случаях сотрудники полиции выступать какими-то частными детективами не только не могут, но и не имеют права», — разъяснил он.

Кроме того, юрист напомнил о плане «крепость», который обычно вводят, если к отделу полиции стягиваются толпы людей. «Мне ничего неизвестно о том, что на территории ОМВД Нагатино-Садовников действуют правила шариата. Мне казалось, там должна действовать конституция», — подчеркнул адвокат.

До этого депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил о возвращении в семью сбежавшей в Москву чеченки.

В свою очередь член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Ионов сообщил, что, по его информации, Заурбекова уже находится за пределами России.

Накануне более десяти мужчин окружили здание отдела полиции в Москве. Они ждали появления Заурбековой, попросившей у стражей порядка оградить ее от родственников, желающих насильно вернуть девушку в Чечню.