Боррель призвал ЕС быть осторожным в отношении Украины

Боррель: ЕС следует проводить осторожную политику в отношении Украины

Европейскому союзу (ЕС) следует проводить осторожную политику в отношении Украины на фоне ситуации на Ближнем Востоке. К этому призвал верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью журналу Foreign Policy.

«Многие люди по всему миру жалуются на то, что совершаемые Израилем действия в Газе мы бы не приняли от России на Украине. Это приводит к обвинению в двойных стандартах, и нам нужно быть очень осторожными, поскольку мы можем потерять наш авторитет», — подчеркнул он.

По словам главы европейской дипломатии, Евросоюз был бы недоволен, если бы представитель России в ООН «уничтожил» в ходе заседания Генеральной Ассамблеи устав организации, как это сделал на прошлой неделе постпред от Израиля Гилад Эрдан.

Ранее стало известно, что западные страны готовят дипломатические меры с целью убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с Москвой. Отмечается, что Киеву придется вести переговоры об окончании конфликта, чтобы избежать наихудшего сценария на фронте.