Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:01, 17 мая 2024Мир

Боррель призвал ЕС быть осторожным в отношении Украины

Боррель: ЕС следует проводить осторожную политику в отношении Украины

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Европейскому союзу (ЕС) следует проводить осторожную политику в отношении Украины на фоне ситуации на Ближнем Востоке. К этому призвал верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью журналу Foreign Policy.

«Многие люди по всему миру жалуются на то, что совершаемые Израилем действия в Газе мы бы не приняли от России на Украине. Это приводит к обвинению в двойных стандартах, и нам нужно быть очень осторожными, поскольку мы можем потерять наш авторитет», — подчеркнул он.

По словам главы европейской дипломатии, Евросоюз был бы недоволен, если бы представитель России в ООН «уничтожил» в ходе заседания Генеральной Ассамблеи устав организации, как это сделал на прошлой неделе постпред от Израиля Гилад Эрдан.

Ранее стало известно, что западные страны готовят дипломатические меры с целью убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с Москвой. Отмечается, что Киеву придется вести переговоры об окончании конфликта, чтобы избежать наихудшего сценария на фронте.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Британцы задумались о последствиях отправки Украине дальнобойных ракет. Они опасаются военного ответа России

      Звезда «Реальных пацанов» раскрыла пол своего будущего ребенка

      Зеленский рассказал о позиции Запада по переговорам с Россией

      Жертве драки со звездой «Постучись в мою дверь» прописали укол от столбняка

      Путину предложили поздороваться с механической рукой

      «Какие-то силы уже используют эту ситуацию». В СПЧ заявили об отъезде из России бежавшей от родни чеченки

      Российский подросток напал на подвозившего его водителя и угнал его машину

      В МИД России указали на принцип зеркальности в вопросах ядерных угроз

      iPhone 15 подешевел в России на 40 процентов

      Боррель призвал ЕС быть осторожным в отношении Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше