Два россиянина получили 11 миллионов рублей за документы о фейковых травмах

В Ингушетии двое жителей получили 11 млн рублей за документы о фейковых травмах

В Ингушетии двое местных жителей обманом получили 11,9 миллиона рублей пенсионных выплат за документы о фейковых травмах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по республике.

Подозреваемые — двое жителей Назрани, 65-летняя женщина и 68-летний мужчина. В отношении них возбуждено два уголовных дела по части 4 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат организованной группой в особо крупном размере»). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас расследование продолжается.

По данным следствия, в 2009 году фигуранты представили в государственный внебюджетный фонд фиктивные документы о получении ими травм на производстве. По этим документам оба заявителя якобы работали в строительной фирме. Таким образом, в течение почти 15 лет злоумышленникам производились выплаты за утрату трудоспособности. Так, женщина получила 5,7 миллиона рублей, а мужчина — 6,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что полицейские из Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) задержали 54-летнего председателя сельскохозяйственного кооператива, который присвоил субсидию на сумму десять миллионов рублей.